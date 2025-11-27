< sekcia Zahraničie
Putin navrhol členom OZKB program na vyzbrojenie ruskými zbraňami
Šéf Kremľa zároveň oznámil, že počas budúcoročného ruského predsedníctva Moskva začne s prípravami spoločnej protiteroristickej stratégie OZKB.
Autor TASR
Biškek 27. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na štvrtkovom zasadnutí lídrov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) v kirgizskom Biškeku vyzdvihol efektivitu ruských zbraní a navrhol členom tejto vojenskej aliancie postsovietskych štátov spoločný zbraňový program. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a TASS.
„Navrhujeme spustiť rozsiahly program na vybavenie kolektívnych ozbrojených síl modernými ruskými zbraňami a technológiami, ktoré svoju účinnosť preukázali v skutočných bojových operáciách,“ vyhlásil Putin. DPA pripomína, že Rusko pravidelne testuje nové zbraňové systémy v bojoch na Ukrajine.
Šéf Kremľa zároveň oznámil, že počas budúcoročného ruského predsedníctva Moskva začne s prípravami spoločnej protiteroristickej stratégie OZKB. Aliancia tiež plánuje spoločné manévre zamerané na letectvo a protivzdušnú obranu.
OZKB je vojenskou alianciou šiestich postsovietskych štátov, ktorej kľúčovým aktérom je Rusko. Ďalším členmi sú Tadžikistan, Kirgizsko, Kazachstan, Bielorusko a Arménsko. Arménsko je však členom iba formálne a svoje členstvo zmrazilo vo februári 2024 po tom, čo susedný Azerbajdžan dobyl sporný región Náhorný Karabach ovládaný arménskymi separatistami. Arménska vláda vyčíta ruským mierovým jednotkám nasadeným v Náhornom Karabachu, že proti azerbajdžanskej invázii nezasiahli.
