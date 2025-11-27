Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Putin navrhol členom OZKB program na vyzbrojenie ruskými zbraňami

.
Zľava bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, kyrgyzský prezident Sadyr Žaparov, ruský prezident Vladimir Putin, tadžický prezident Emomali Rachmon a generálny tajomník CSTO Imangali Tasmagambetov pózujú pre spoločnú fotografiu počas summitu Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorej členmi je šesť bývalých sovietskych republík, v kyrgyzskom Biškeku vo štvrtok 27. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Šéf Kremľa zároveň oznámil, že počas budúcoročného ruského predsedníctva Moskva začne s prípravami spoločnej protiteroristickej stratégie OZKB.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Biškek 27. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na štvrtkovom zasadnutí lídrov Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) v kirgizskom Biškeku vyzdvihol efektivitu ruských zbraní a navrhol členom tejto vojenskej aliancie postsovietskych štátov spoločný zbraňový program. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a TASS.

„Navrhujeme spustiť rozsiahly program na vybavenie kolektívnych ozbrojených síl modernými ruskými zbraňami a technológiami, ktoré svoju účinnosť preukázali v skutočných bojových operáciách,“ vyhlásil Putin. DPA pripomína, že Rusko pravidelne testuje nové zbraňové systémy v bojoch na Ukrajine.

Šéf Kremľa zároveň oznámil, že počas budúcoročného ruského predsedníctva Moskva začne s prípravami spoločnej protiteroristickej stratégie OZKB. Aliancia tiež plánuje spoločné manévre zamerané na letectvo a protivzdušnú obranu.

OZKB je vojenskou alianciou šiestich postsovietskych štátov, ktorej kľúčovým aktérom je Rusko. Ďalším členmi sú Tadžikistan, Kirgizsko, Kazachstan, Bielorusko a Arménsko. Arménsko je však členom iba formálne a svoje členstvo zmrazilo vo februári 2024 po tom, čo susedný Azerbajdžan dobyl sporný región Náhorný Karabach ovládaný arménskymi separatistami. Arménska vláda vyčíta ruským mierovým jednotkám nasadeným v Náhornom Karabachu, že proti azerbajdžanskej invázii nezasiahli.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom