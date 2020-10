Putin navrhol ročné predĺženie novej dohody START

Moskva 16. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok navrhol, aby Rusko a Spojené štáty bez kladenia akýchkoľvek podmienok predĺžili o jeden rok poslednú významnú dohodu o znížení počtu jadrových zbraní.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Nová dohoda START bola podpísaná v apríli 2010, do platnosti vstúpila nasledujúci rok vo februári. Jej platnosť je desať rokov, ale môže sa predlžovať.



"Navrhujem predĺžiť súčasnú dohodu bez akýchkoľvek podmienok najmenej o jeden rok, aby sme mali príležitosť viesť podstatné vyjednávania," povedal Putin na stretnutí ruskej Rady bezpečnosti, uvádza Kremeľ vo vyhlásení.



Putin na stretnutí požiadal svojho ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, aby "formuloval naše stanovisko s cieľom dostať aspoň v najbližšej budúcnosti zrozumiteľnú odpoveď".



Napätie obklopujúce osud novej dohody START, ktorej platnosť vyprší 5. februára 2021, trvá už niekoľko mesiacov.



Washington tento týždeň vyhlásil, že v princípe dosiahol s Moskvou dohodu o predĺžení nového START-u, ale Rusko vzápätí odmietlo americké podmienky.



Tri týždne pred americkými prezidentskými voľbami, v ktorých súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump zaostáva v prieskumoch, jeho administratíva naznačila, že bude podporovať zachovanie dohody na nešpecifikovaný čas.



Putin v piatok zároveň uviedol, že by bolo "nesmierne smutné", ak by predmetná dohoda vypršala a nebola nahradená ďalším podobným dokumentom.



Šéf Kremľa dodal, že nová dohoda START úspešne pribrzdila preteky vo vyzbrojovaní a medzinárodné spoločenstvo by nemalo zostať bez "takéhoto základného dokumentu".