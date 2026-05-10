Putin navrhuje ako sprostredkovateľa pre rozhovory Gerharda Schrödera

Na snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Bývalý šéf nemeckých sociálnych demokratov je vo vlasti vnímaný kontroverzne.

Autor TASR
Moskva 10. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že je pripravený na priame rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ako možného mediátora za Európu menoval nemeckého exkancelára Gerharda Schrödera, TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Každý, kto sa so mnou chce stretnúť, musí prísť do Moskvy,“ povedal Putin na tlačovej konferencii v Moskve po vojenskej prehliadke ku Dňu víťazstva bez účasti obrnenej techniky. Nie je to podľa jeho slov priame pozvanie pre Zelenského, ale je pripravený stretnúť sa s ním. „Môžeme sa stretnúť aj niekde inde, ako v Moskve, ale iba ak sa vopred dosiahne dlhodobá mierová dohoda,“ povedal.

Slovenský premiér Robert Fico podľa vlastných slov odovzdal šéfovi Kremľa odkaz od ukrajinského prezidenta, ktorý deklaroval pripravenosť na osobné stretnutie s Putinom v akomkoľvek formáte.

Postoj ruského prezidenta sa podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa nemení. Odkazy z Kyjeva, ktoré odovzdal slovenský premiér Robert Fico, označil za zastarané a už predtým počuté s tým, že predtým „boli odovzdané cez mnohých sprostredkovateľov vrátane Trumpa“.

Nebol tam žiadny osobný odkaz,“ pripomenul Putin podľa DPA. „Ale toto nie je prvýkrát, čo to počujeme.“ Povedal tiež, že z európskej strany si vie predstaviť ako sprostredkovateľa rozhovorov svojho priateľa a bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera: „Zo všetkých európskych politikov by som uprednostnil rozhovory so Schröderom,“ uviedol.

Bývalý šéf nemeckých sociálnych demokratov je vo vlasti vnímaný kontroverzne. Krátko po odchode z vrcholnej politiky pôsobil vo vedení spoločnosti Nord Stream 2 a po invázii ruských vojsk na Ukrajinu odmietal odísť z funkcií v ruských štátnych podnikoch. Neodsúdil Moskvu za vojenskú agresiu a kritizoval protiruské sankcie.
