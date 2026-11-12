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Putin navrhuje humanitárnu misiu v Kosťantynivke podľa vzoru Olešiek
Rusko potrebuje päť dní na odmínovanie okolia mesta, citovala RIA Novosti slová šéfa Kremľa. O misiu by sa mohli postarať ruská ombudsmanka Jana Lantratovová a ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 12. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na rokovaní s osobitnými americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom navrhol zorganizovať humanitárnu misiu v ukrajinskom meste Kosťantynivka podobnú tej v Oleškách v Chersonskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS a RIA Novosti.
Rusko potrebuje päť dní na odmínovanie okolia mesta, citovala RIA Novosti slová šéfa Kremľa. O misiu by sa mohli postarať ruská ombudsmanka Jana Lantratovová a ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.
Podľa Putina žije v Kosťantynivke stále približne 400 až 500 civilistov. Misiu by tiež podobne ako v okupovaných Oleškách mohli pokrývať zahraničné médiá vrátane amerických, spresnil Putin.
Šesťdňové lokálne prímerie v Oleškách sprostredkovala prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. Umožnilo odmínovanie ciest a dodanie potravín, liekov a ďalších zásob do mesta.
Počas trvania prímeria sa z mesta podarilo evakuovať na Ukrajinu viac než 500 obyvateľov. Najprv ich prepravili po zemi cez polostrov Krym do Ruska, následne letecky do Bieloruska a na územie Ukrajiny vstúpili cez Kyjevskú a Černihivskú oblasť.
Rusko potrebuje päť dní na odmínovanie okolia mesta, citovala RIA Novosti slová šéfa Kremľa. O misiu by sa mohli postarať ruská ombudsmanka Jana Lantratovová a ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.
Podľa Putina žije v Kosťantynivke stále približne 400 až 500 civilistov. Misiu by tiež podobne ako v okupovaných Oleškách mohli pokrývať zahraničné médiá vrátane amerických, spresnil Putin.
Šesťdňové lokálne prímerie v Oleškách sprostredkovala prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová. Umožnilo odmínovanie ciest a dodanie potravín, liekov a ďalších zásob do mesta.
Počas trvania prímeria sa z mesta podarilo evakuovať na Ukrajinu viac než 500 obyvateľov. Najprv ich prepravili po zemi cez polostrov Krym do Ruska, následne letecky do Bieloruska a na územie Ukrajiny vstúpili cez Kyjevskú a Černihivskú oblasť.