Putin navštívi Bielorusko na druhej zahraničnej ceste od znovuzvolenia

Moskva 23. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin začne v Bielorusku dvojdňovú štátnu návštevu. Ešte večer sa stretne so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom a budú diskutovať o kľúčových medzinárodných otázkach, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Obe krajiny sú blízkymi spojencami a Minsk poskytol Moskve podporu pri invázii na Ukrajinu bez priameho zapojenia sa do konfliktu. Bieloruský prezident je tiež silne závislý od Ruska a má jeho ekonomickú, politickú a diplomatickú podporu.



Pôjde o druhú Putinovu zahraničnú cestu od svojej prezidentskej inauguráciu na piate funkčné obdobie začiatkom mája. Minulý týždeň navštívil Čínu. Vo štvrtok pred odchodom do Bieloruska Putin prijal v Moskve bahrajnského kráľa Hamada ibn Ísú al-Chalífu, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.