Piatok 28. november 2025
Putin navštívi začiatkom decembra Indiu na pozvanie Módího

Na snímke ruský prezident Vladimír Putin. Foto: TASR/AP

Putin naposledy Indiu navštívil v decembri 2021.

Moskva 28. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin 4. až 5. decembra absolvuje štátnu návštevu Indie na pozvanie tamojšieho premiéra Naréndru Módího, oznámil v piatok Kremeľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa vyhlásenia Kremľa lídri „podpíšu obchodné dohody, prediskutujú všetky aspekty rusko-indických vzťahov a dotknú sa tiež regionálnych a medzinárodných otázok“. Putin naposledy Indiu navštívil v decembri 2021.

India je jedným z najväčších importérov ruskej ropy, za čo si Módí opakovane vyslúžil kritiku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v auguste uvalil 50-percentné clá na väčšinu dovozov z Indie a odôvodnil to pokračujúcim financovaním ruskej vojny na Ukrajine.
