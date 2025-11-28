< sekcia Zahraničie
Putin navštívi začiatkom decembra Indiu na pozvanie Módího
Autor TASR
Moskva 28. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin 4. až 5. decembra absolvuje štátnu návštevu Indie na pozvanie tamojšieho premiéra Naréndru Módího, oznámil v piatok Kremeľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa vyhlásenia Kremľa lídri „podpíšu obchodné dohody, prediskutujú všetky aspekty rusko-indických vzťahov a dotknú sa tiež regionálnych a medzinárodných otázok“. Putin naposledy Indiu navštívil v decembri 2021.
India je jedným z najväčších importérov ruskej ropy, za čo si Módí opakovane vyslúžil kritiku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v auguste uvalil 50-percentné clá na väčšinu dovozov z Indie a odôvodnil to pokračujúcim financovaním ruskej vojny na Ukrajine.
