Putin navštívil Kazachstan, Erdogan a Raísí zavítali do Uzbekistanu

Astana 9. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok navštívil Kazachstan, zatiaľ čo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan počas samostatnej cesty do Uzbekistanu kritizoval Západ za vojnu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ide o pokračovanie množstva diplomatických aktivít v Strednej Ázii, kde Európa, Rusko, Turecko, Irán a Čína súperia o vplyv. Bývalé sovietske stredoázijské republiky sa zároveň snažia diverzifikovať svoje medzinárodné partnerstvá.



Moskva región považuje za svoju sféru vplyvu, po rozpútaní vojny na Ukrajine sa však jej vplyv oslabil. Kazachstan inváziu nepodporil a prisľúbil, že bude voči Moskve presadzovať sankcie.



Lídri Ruska a Kazachstanu na ekonomickom samite v kazašskom hlavnom meste Astana vyzdvihli historické prepojenie oboch krajín. Putin ponúkol kazašskému prezidentovi Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi posilnenie spolupráce od vojenského a vesmírneho sektora až po poľnohospodárstvo a jadrovú energetiku.



Moskva zvýšila investície do stredoázijského energetického sektora a rokuje tiež o výstavbe jadrových elektrární a hydroelektrární vo viacerých iných krajinách. Čelí však konkurencii Číny, ktorá sa prostredníctvom svojho projektu "Nová hodvábna cesta" stala významným investorom v Strednej Ázii.



V uzbeckom hlavnom meste Taškent sa vo štvrtok stretli najvyšší predstavitelia Iránu, Turecka, Pakistanu, Azerbajdžanu a stredoázijských štátov na samite Organizácie pre hospodársku spoluprácu (ECO).



Erdogan na samite pritvrdil tón voči Izraelu aj Západu, zatiaľ čo iránsky prezident Ebráhím Raísí, ktorý podporuje Hamas, zopakoval ostrý odpor Teheránu voči Izraelu.



"Izraelská administratíva, ktorá má plnú podporu západných krajín, bombarduje školy, nemocnice, kostoly, univerzity a civilné osady. Západné krajiny, ktoré neustále hovoria o ľudských právach, slobodách a demokracii, sledujú všetky tieto izraelské masakre z diaľky," povedal turecký prezident.



Hospodárske príležitosti v regióne sleduje aj Európa. Francúzsky prezident Emmanuel Macron preto minulý týždeň navštívil Kazachstan aj Uzbekistan spolu so 60-člennou delegáciou francúzskych obchodných lídrov.