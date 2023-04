Putin navštívil ruských vojakov na juhu a východe Ukrajiny

Kyjev/Moskva 18. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojenské ústredia ruskej armády v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámil to v utorok Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a denníka The Guardian.



Šéf Kremľa si na stretnutí vojenského veliteľstva vypočul hlásenia od veliteľov vzdušných síl a armádnej skupiny Dneper, ďalší vysokopostavení príslušníci armády ho oboznámili so situáciou v Chersonskej a Záporožskej oblasti.



Následne sa ruský prezident presunul vrtuľníkom do ústredia ruskej armády v Luhanskej oblasti na východe Ukrajine.



"Je pre mňa dôležité vypočuť si váš názor o situácii a vymeniť si informácie," cituje Putina agentúra AFP. Vojakom zaželal príjemné Veľkonočné sviatky, ktoré pravoslávni kresťania slávili v uplynulý víkend.



Kremeľ zverejnil aj video, ktoré zachytáva ako Putin navštevuje veliteľské posty a počúva hlásenia od členov vojenského veliteľstva. Pravosť nahrávok nebolo možné nezávisle overiť, upozorňuje AP.



Rusko anektovalo Chersonskú, Luhanskú, Záporožskú a Doneckú oblasť vlani v septembri po sporným referendách. Väčšina krajín tento krok odsúdila ako nezákonnú anexiu v rozpore s medzinárodným právom.



Ide o prvú návštevu Putina v oblastiach okupovaných ruskou armádou od ich anexie.