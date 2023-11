Putin navštívil veliteľstvo zodpovedné za vedenie vojny na Ukrajine

Moskva 10. novembra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v noci na piatok neohlásene navštívil veliteľstvo armády v juhoruskom Rostove nad Donom, ktoré je zodpovedné za vedenie vojenských operácií na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o druhú Putinovu cestu do Rostova za necelý mesiac.



Putin "navštívil veliteľstvo Ruských ozbrojených síl v Rostove nad Donom po tom, ako (vo štvrtok) ukončil návštevu Kazachstanu," píše sa vo vyhlásení Kremľa. Sprevádzali ho pri tom minister obrany Sergej Šojgu a veliteľ vojenských operácií na Ukrajine a náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.



V areáli rostovského veliteľstva Putinovi ukázali nové vojenské vybavenie a poinformovali ho o vývoji operácií na Ukrajine, uvádza kremeľské vyhlásenie.



Rostov nad Donom bol koncom júna hlavným dejiskom niekoľkohodinovej vzbury žoldnierov z Vagnerovej skupiny, ktorí toto mesto aj nakrátko obsadili, pričom časť miestnych obyvateľov im verejne prejavovala sympatie.



Putin pricestoval do Rostova nad Donom aj koncom októbra, keď tam absolvoval rozhovory s predstaviteľmi armády o tzv. špeciálnej vojenskej operácií, ako kremeľská propaganda oficiálne nazýva masívnu vojnu vedenú voči susednej Ukrajine. Veliteľstvo Južného vojenského okruhu, ktoré riadi bojové akcie na území Ukrajiny, navštívil šéf Kremľa aj v auguste.



Putin do miest spojených s vojnou na Ukrajine často necestuje. V apríli tohto roku ale navštívil dva čiastočne okupované regióny Ukrajiny — Chersonskú a Luhanskú oblasť. Predtým v marci v noci neohlásene zavítal do okupovaného juhoukrajinského mesta Mariupol, ktoré vlani v máji po ťažkých bojoch dobyli ruské invázne sily.