Putin navštívil vojakov v Kurskej oblasti, vyzval na jej oslobodenie

Moskva 12. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podľa televíznych záberov v stredu navštívil vojakov v ruskej Kurskej oblasti zapojených do bojov proti ukrajinským jednotkám a vypočul si hlásenie o ich postupe. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



Putin je na záberoch v maskáčovom oblečení a rozpráva sa s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom. Návštevu v Kurskej oblasti potvrdil pre ruské tlačové agentúry aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Spolieham sa na to, že všetky bojové úlohy, ktoré stoja pred našimi jednotkami, budú splnené a územie Kurskej oblasti bude čoskoro úplne oslobodené od nepriateľa," povedal Putin v televíznom prejave.



Podľa štátnej agentúry TASS ide o prvú návštevu ruského prezidenta v oblasti od prekvapivej ofenzívy Kyjeva v auguste 2024.



Gerasimov na záberoch uviedol, že Rusko zajalo 430 ukrajinských vojakov. Putin vyhlásil, že so zajatými by sa malo "zaobchádzať ako s teroristami v súlade so zákonmi Ruskej federácie". To naznačuje, že by mohli byť súdení ruskými súdmi a uväznení na desiatky rokov, píše AFP.



Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrova. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdil, že cieľom tejto vojenskej operácie je zmierniť tlak na ukrajinské jednotky bojujúce proti ruským silám na východe Ukrajiny. Zároveň chceli prinútiť Moskvu, aby presmerovala zdroje na obranu vlastného územia, a tiež poskytnúť Kyjevu potenciálnu výhodu pri budúcich mierových rokovaniach.



Podľa ruského ministerstva obrany sa ruským silám darí získavať späť stratené územia vrátane niekoľkých dedín. Ruské jednotky údajne vstúpili aj do mesta Sudža - najväčšieho mesta, ktoré Kyjev obsadil počas svojej prekvapivej ofenzívy.