Putin naznačil druhý pokus dobyť Kyjev

Moskva 14. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok naznačil, že sa znova pokúsi dobyť ukrajinské hlavné mesto Kyjev, a vyhrážal sa novou ruskou ofenzívou. V stredu to uviedli tlačová agentúra Reuters a portál britskej televízie Sky News.



Putin to povedal v Kremli počas niekoľkohodinového odpovedania na otázky 18 ruských vojnových dopisovateľov a blogerov. Jeho slová o Kyjeve odvysielala ruská štátna televízia.



Rusku sa nevydaril útok na Kyjev vo februári 2022 na začiatku invázie na Ukrajinu, ktorá sa z "trojdňovej špeciálnej vojenskej operácie" zmenila na vyše 15-mesačnú plnohodnotnú vojnu. Napriek tomu Putin uvažuje nad druhým pokusom.



Ruskí vojaci "už boli blízko Kyjeva", povedal ruský prezident. "Mali by sme sa tam vrátiť alebo nie? Na to môžem dať odpoveď len ja sám," dodal.



Putin tiež vyhlásil, že Moskva sa možno pokúsi dobyť ďalšie ukrajinské územie a vytvorí tam pohraničné "asanačné pásmo", aby zabránila ostreľovaniu Ruska. Reagoval tým na útoky na Kurskú a Belgorodskú oblasť na hranici s Ukrajinou.



To, koľko územia Rusko dobyje, podľa Putina závisí "od možností, ktoré sa objavia po takzvanej (ukrajinskej) protiofenzíve".



Ruský prezident niekoľkokrát použil slovo "vojna" a vyslovil aj množstvo ďalších varovaní voči Západu. Spomenul tiež, že Moskva uvažuje nad odstúpením od čiernomorskej obilninovej dohody.



Rusko podľa Putina nepotrebuje vyhlásiť výnimočný stav na území celej krajiny a bude aj ďalej odpovedať na porušovania svojich červených čiar. Putin povedal, že mnohí v Spojených štátoch nechcú tretiu svetovú vojnu, ale Washington robí dojem, že sa vyostrenia neobáva.