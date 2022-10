Kremeľ:Putin negratuloval Sunakovi: Británia je nepriateľskou krajinou

Moskva 26. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nezablahoželal novému britskému premiérovi Rishimu Sunakovi k vymenovaniu, pretože Moskva považuje Spojené kráľovstvo v súčasnosti za "nepriateľskú" krajinu. V stredu to uviedol Kremeľ, informuje agentúra AFP.



"Británia momentálne patrí do kategórie nepriateľských krajín. Čiže, nie, (gratulačný) telegram (Sunakovi) poslaný nebol," povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



V utorok Peskov vyhlásil, že Kremeľ nevidí "nádej" na zlepšenie vzťahov s Londýnom pod vedením nového predsedu vlády Sunaka.



Rishi Sunak sa v utorok stal 57. premiérom v dejinách Británie – a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad, a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé dve storočia.



Nový britský premiér, ktorý nahradil Liz Trussovú vládnucu len 49 dní, po vymenovaní do úradu prisľúbil, že bude pokračovať v podpore Ukrajiny v boji proti ruským inváznym jednotkám.