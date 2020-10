Putin nemá v pláne stretnúť sa s Cichanovskou

Moskva 7. októbra (TASR) - Kremeľ v stredu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin nemá v pláne stretnúť sa s predstaviteľkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou.



Hoci je táto 38-ročná učiteľka a prekladateľka nováčikom v politike, minulý týždeň sa v Litve, kam sa uchýlila po augustových prezidentských voľbách v Bieloruska, stretla s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a v utorok odcestovala do Nemecka na stretnutie s kancelárkou Angelou Merkelovou.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov v stredu uviedol, že ruský líder nemá v pláne stretnúť sa s Cichanovskou.



"Žiadne kontakty sa neplánujú," povedal Peskov novinárom a spochybnil úlohu Cichanovskej v politickom živote jej krajiny, keď pripomenul, že Cichanovská nie je momentálne v Bielorusku. "Sotva možno povedať, že je nejakým spôsobom zapojená do života v Bielorusku," uviedol Peskov. Dodal, že Cichanovská sa "stretáva s hlavami rôznych štátov a vlád, ktoré považujú bieloruského prezidenta za nelegitímneho".



Cichanovská sa snaží koncentrovať tlak medzinárodného spoločenstva na minský režim. V uliciach bieloruských miest medzitým už 60. deň pokračujú protesty proti výsledkom prezidentských volieb, ktoré naďalej sprevádza zatýkanie ich účastníkov a často aj brutalita polície.



EÚ a USA v reakcii na toto dianie uvalili na vybraných predstaviteľov bieloruského vedenia cielené sankcie, čo vyvolalo hnev Minska i jeho spojenca, Moskvy.



Sviatlana Cichanovská sa zapojila do politického boja v Bielorusku po tom, čo jej manželovi Siarhejovi, blogerovi a novinárovi, úrady znemožnili zaregistrovať sa ako kandidát prezidentských volieb. Krátko na to ho polícia zatkla pre údajné plánovanie zvrhnutia vlády.



Cichanovská sa už viackrát vyjadrila, že by chcela Putina vyzvať, aby bol spolu s lídrami iných štátov sprostredkovateľom s cieľom podnietiť dialóg medzi súčasným bieloruským vedením a národom. Zdôraznila, že súčasnú politickú krízu "chceme riešiť, ale chceme ho vyriešiť sami".



Poznamenala tiež, že nemecká kancelárka Merkelová sa veľmi zaujíma o dianie v Bielorusku a "mohla by pomôcť vyriešiť súčasnú krízu". Cichanovská dodala, že požiadala Merkelovú, aby prevzala vodcovskú úlohu v tomto procese.



V rozhovore pre nemecký denník Die Tageszeitung Cichanovská na otázku, čo by povedala Putinovi na ich spoločnom stretnutí, odpovedala, že by v prvom rade uviedla, že chápe, že "Lukašenko ako prezident vám úplne vyhovuje". Zdôraznila by však, že Bielorusko je "nezávislá, zvrchovaná krajina". "Sme vaši priatelia a toto priateľstvo zostane. Potrebujeme však iného prezidenta, ktorý nepracuje pre seba, ale pre dobro krajiny a ľudí. To však nič nezmení na našich vzťahoch s Ruskom," uviedla Cichanovská podľa spravodajského portálu TUT.by.