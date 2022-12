Putin nemá záujem pripojiť Bielorusko k ruskému územiu

Moskva 19. decembra (TASR) - Prezident Vladimir Putin v pondelok uviedol, že Rusko "nemá záujem" pripojiť Bielorusko k svojmu územiu. Povedal to v Minsku po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rusko nemá záujem nikoho absorbovať, toto by jednoducho nemalo zmysel," odpovedal Putin na otázku novinárov. Dodal, že takéto špekulácie prichádzajú od "neprajných ľudí".



Mnoho analytikov považovalo pripojenie Bieloruska k Rusku ešte v apríli za reálnu možnosť. Prezident Putin vtedy povedal, že nemá v pláne obnovu Sovietskeho zväzu.



Putin v pondelok označil Bielorusko za najbližšieho ruského spojenca. Podľa Lukašenka napriek istým "ostrejším hranám" vo vzájomných vzťahoch oba štáty nachádzajú odpovede na všetky hrozby. Obaja sa vo vyjadreniach po spoločnom rokovaní nezmienili o Ukrajine, informovala americká televízia CNN.



Putin dodal, že s Lukašenkom sa dohodli na posilnení spolupráce "vo všetkých oblastiach". Zhodli sa aj na "spoločných opatreniach pre bezpečnosť oboch krajín", v pokračovaní spoločného výcviku vojakov a "vzájomnom dodávaní zbraní".



Rusko bude ďalej cvičiť bieloruských letcov na pilotovanie lietadiel schopných niesť jadrové hlavice, povedal ruský prezident. Lukašenko dodal, že takéto manévre nikoho neohrozujú.



Bielorusko poskytlo svoje územie Moskve ako jeden z východiskových bodov pre februárový vojenský útok proti susednej Ukrajine. Do vojnových operácií sa však doposiaľ Minsk priamo nezapojil.