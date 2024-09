Putin neposkytne rozhovor americkému novinárovi Gershkovichovi

Moskva 9. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin neposkytne rozhovor Evanovi Gershkovichovi, reportérovi amerického denníka Wall Street Journal (WSJ), ktorého Moskva prepustila 1. augusta z väzby v rámci rozsiahlej výmeny väzňov so Západom. Oznámil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje agentúra AFP.



WSJ už pred časom informoval, že Gershkovich pridal ručne napísanú prosbu o rozhovor s Putinom ku žiadosti o prezidentskú milosť, ktorú podpísal pred väzenskou výmenou.



"Zatiaľ o takýto rozhovor nemáme záujem," povedal v pondelok Peskov. Dodal, že ak by mal šéf Kremľa poskytnúť rozhovor zahraničným médiám či konkrétnemu novinárovi, musel by mať na to nejaký špecifický podnet, aký sa však dosiaľ neobjavil.



Gershkovicha Rusko prepustilo ako jedného zo 16 väznených v rámci prelomovej augustovej väzenskej výmeny so Západom, Namiesto nich sa sa do Ruska vrátilo osem ľudí vrátane Vadima Krasikova, v Nemecku odsúdeného za vraždu.



Tridsaťdvaročný Gershkovich strávil v ruskom väzení viac ako 16 mesiacov na základe obvinení zo špionáže. Reportér takéto obvinenie rovnako ako aj jeho zamestnávateľ či Biely dom označoval za vykonštruované.



Putin dlhodobo odmieta žiadosti o rozhovor pre západné médiá. Jedinú výnimku naposledy spravil vo februári a poskytol rozhovor kontroverznému americkému moderátorovi Tuckerovi Carlsonovi.