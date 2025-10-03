< sekcia Zahraničie
Putin: Nepredĺžime platnosť zmluvy New START, ak to nespravia aj USA
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA.
Autor TASR
Moskva 3. októbra (TASR) - Ak Spojené štáty nepredĺžia platnosť zmluvy New START o kontrole jadrového zbrojenia, nespraví tak ani Rusko. Vyhlásil to vo štvrtok na zasadnutí Valdajského diskusného klubu ruský prezident Vladimir Putin. V USA sú totiž podľa neho ľudia, ktorí hovoria, že dohodu z roku 2010 nie je potrebné predĺžiť. Putin súčasne tvrdil, že niektoré štáty pripravujú testy jadrových zbraní a ak ich podniknú, Rusko urobí to isté. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe bývalí prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.
Putin v septembri navrhol americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že Rusko bude dobrovoľne dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Biely dom reagoval, že tento návrh „znie celkom dobre“.
Dokument obmedzuje počet strategických jadrových hlavíc na oboch stranách na 1550 kusov, čo predstavuje zníženie o takmer 30 percent oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Rusko má podľa Putina najmodernejšie jadrové zbrane na svete. „V tomto smere sa nám darí. Jednoducho sme na tom intenzívne a dlho pracovali,“ uviedol počasie diskusie v Soči. Podľa svojich slov je ochotný dať si v tomto smere „pauzu“ a spolupracovať na otázke predĺženia zmluvy New START, ak to USA považujú za vhodné. „Nie? Nie je potrebné. Ale to je vôbec posledná vec, ktorá vo svete existuje z hľadiska obmedzenia strategických útočných zbraní,“ povedal.
Ruský prezident tiež podľa agentúry TASS poznamenal, že Moskva sleduje zámery iných krajín v oblasti jadrových skúšok a ak k nim dôjde, ruská strana urobí to isté.
