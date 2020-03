Putin: Nesystémová opozícia je potrebná a užitočná

Moskva 3. marca (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin považuje tzv. nesystémovú opozíciu v Rusku za potrebnú a užitočnú, pričom uviedol, že "reálne vplýva na životy ľudí", obzvlášť na úrovni miest a veľkomiest. Vyzdvihol pritom aj účinkovanie aktívnych občanov ako dobrovoľníkov v rôznych sférach, pričom dodal, že sú ich v Rusku milióny.



V rozhovore pre agentúru TASS Putin súčasne pripomenul, že v každej krajine sveta je časť ľudí, ktorí nesúhlasia s úradujúcim vedením krajiny. "Som rád, že takí ľudia sú," uviedol Putin.



V tejto súvislosti však ruský prezident zdôraznil, že "zákon platí" pre každého, aj pre tých, ktorým sa vedenie krajiny nepáči.



Putin v rozhovore vyjadril názor, že ak by štát nereagoval na nedodržiavanie zákonov, situácia by sa dostala spod kontroly a protestujúci by "začali podpaľovať autá, rozbíjať výklady a tým by utrpeli (škodu) konkrétni ľudia".



Uznal, že občania majú právo prejaviť svoj nesúhlas i formou verejných zhromaždení, ale apeloval: "Nech sa páči, získajte povolenie a zvolajte ich".



Vyhlásil, že "prakticky vo všetkých štátoch sveta - vrátane európskych - sa nepovolené akcie trestajú odňatím slobody, "i keď nie dlhým - od šiestich mesiacov do roka". Upozornil, že v niektorých štátoch sa za masové nepokoje považujú také zhromaždenia bez povolenia, na ktorých sa zúčastňuje "hoci len 12 ľudí".



TASS v tejto súvislosti dodal do videorozhovoru text, že v Británii sa masové nepokoje za účasti viac ako 12 ľudí trestajú väzením do desať rokov. Vo Švédsku zasa podľa TASS platí, že vodcovia masových nepokojov alebo tí, ktorí na ne vyzývajú, môžu byť odsúdení na trest väzenia do desať rokov. V Rusku za to hrozí od troch do osem rokov väzenia, na čo Putin reagoval, že "tri je menej ako desať".



Putin trval na tom, že na verejné zhromaždenie je potrebné získať povolenie. Upozornil, že ak ho organizátori nemajú, a napriek tomu vyjdú ľudia do ulíc, musia rátať s postihom. "Nech sa páči, hoľte sa," vyhlásil v narážke na to, že odsúdencom v Rusku zvyknú strihať vlasy a holiť hlavy.



Moderátor tento blok otázok v rozhovore, ktorý bol prvým svojho druhu za 20 rokov, čo je Putin v Rusku pri moci, venoval udalostiam z minulého leta, keď polícia v Moskve násilím potlačila sériu nepovolených demonštrácií organizovaným na protest proti vylúčeniu časti opozičných kandidátov z komunálnych volieb. Zadržané boli stovky ľudí a niekoľko z nich následne odsúdili na dlhé roky väzenia - väčšinou za útok na verejného činiteľa alebo organizovanie nepovoleného protestu či za účasť na ňom.



Jediná forma protestu, na ktorú v Rusku nie je potrebné povolenie, je protest jednotlivej osoby. Často potom dochádza k situáciám, že pri danom mieste protestu čakajú ľudia v rade, kým budú môcť ako jednotlivec prejaviť svoj nesúhlas.



Agentúra AFP dodala, že Rusko vyžaduje, aby organizátori demonštrácií získali predchádzajúci súhlas úradov a opozícia sa však sťažuje, že povolenia sú často zamietané bezdôvodne.



Putin tiež v rozhovore upozornil na to, že zo skúseností vyplýva, že ľudia, ktorí rozpútali revolúcie alebo vzbury, a dostanú moc, sa jej rýchlo zbavia.



"Im je tá moc nepríjemná," dodal Putin, pričom poznamenal, že "výnimkou sú len boľševici", ktorí zostali pri moci pomerne dlho, potom však krajinu rozbili a tá padla s nimi.



V reakcii na otázku moderátora rozhovoru TASS, "prečo ruský štát komunikuje s aktívnou časťou spoločnosť pomocou obuškov", Putin poukázal na to, že "takúto kategóriu občanov nemožno zužovať na opozíciu, ktorá porušuje platné zákony.