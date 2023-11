Putin neuzavrie mier na Ukrajine pred prezidentskými voľbami v USA

Brusel/Washington 29. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin neuzavrie mier na Ukrajine skôr, než sa dozvie výsledky amerických prezidentských volieb v novembri 2024. Prípadné víťazstvo Donalda Trumpa totiž posilňuje obavy z hroziaceho oslabenia západnej podpory pre Kyjev. TASR prevzala utorkovú správu z tlačovej agentúry Reuters.



Bývalý šéf Bieleho domu Trump je popredným kandidátom na nomináciu Republikánskej strany pre voľby v roku 2024. Ostro tiež kritizuje pomoc USA Kyjevu.



Vysokopostavený americký predstaviteľ novinárom po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli povedal, že Aliancia znovu vyjadrila podporu Ukrajine s vedomím, že mierová dohoda je na budúci rok nepravdepodobná.



"Moje očakávanie je, že Putin neuzavrie mier, teda zmysluplný mier, kým neuvidí výsledok našich volieb," povedal pod podmienkou anonymity. Na otázku, či ide o jeho osobný názor alebo názor americkej vlády, povedal, že je to "všeobecne zdieľaný úsudok".



"Bolo to povedané v tej súvislosti, keď všetci spojenci na zasadnutí NATO v utorok vyjadrili silnú podporu Ukrajine", dodal. Nespomenul menovite Trumpa a ani vyslovene nepovedal, nakoľko výsledok prezidentských volieb ovplyvní podporu Ukrajine.



V prieskume verejnej mienky tlačovej agentúry Reuters a agentúry Ipsos v polovici novembra opýtaní odpovedali na otázku, koho by si vybrali z dvojice Donald Trump a Joe Biden. Trump získal náskok pred Bidenom v pomere 51 k 49 percentám v rámci intervalu spoľahlivosti približne štyri percentuálne body.



Demokrat Biden poskytuje Kyjevu masívnu vojenskú pomoc a ďalšiu podporu od začiatku invázie Ruska vo februári 2022, ale ďalšie financie zdržiava Snemovňa reprezentantov ovládaná republikánmi.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento mesiac pozval Trumpa na Ukrajinu, aby si osobne urobil názor o rozsahu konfliktu. Trump totiž vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia by dokázal vojnu ukončiť do 24 hodín.