Putin nevylučuje opätovnú kandidatúru na post prezidenta

Moskva 21. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podľa svojich nedeľňajších vyjadrení nevylučuje možnosť, že sa bude znovu uchádzať o post hlavy štátu v prípade, že referendum potvrdí príslušné zmeny v ústave. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Ešte som žiadne rozhodnutie neprijal," povedal Putin v programe "Moskva. Kremeľ. Putin", ktorý odvysielala televízna stanica Rossija 1. "Nevylučujem možnosť kandidatúry v prípade, že to ústava povolí. Uvidíme." dodal.



Putin začiatkom júna stanovil 1. júl ako deň celoštátneho hlasovania o zmenách a doplneniach Ústavy Ruskej federácie.



Ústavné zmeny predložené v januári a schválené medzičasom aj parlamentom by Putinovi po skončení súčasného prezidentského mandátu umožnili uchádzať sa v roku 2024 o znovuzvolenie. Vo funkcii hlavy štátu by mohol zostať ešte dve šesťročné funkčné obdobia - do roku 2036.