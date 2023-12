Putin: Nie je v záujem Ruska napadnúť NATO

Moskva 17. decembra (TASR) - Tvrdenie amerického prezidenta Joea Bidena, že Rusko napadne krajiny Severoatlantickej aliancie, keď vyhrá vojnu na Ukrajine, je nezmysel. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s ruskou štátnou televíziu Rossija zverejnenom v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Je to úplný nezmysel a myslím si, že prezident Biden to vie," uviedol Putin. Dodal, že Biden sa podľa neho takto snaží len ospravedlniť svoju "chybnú politiku" voči Rusku.



Biden predniesol začiatkom decembra príhovorom pred americkými zákonodarcami, v ktorom žiadal republikánov, aby neblokovali ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Šéf Bieleho domu vtedy varoval že, ak Putin na Ukrajine zvíťazí, tak sa nezastaví a napadne krajiny NATO.



Podľa šéfa Kremľa však Rusko "nemá záujem z geopolitického, ekonomického ani vojenského hľadiska na tom, aby bojovalo s krajinami NATO".



Vojna na Ukrajine vyvolala najväčšiu krízu vo vzťahoch Ruska a Západu od kubánskej raketovej krízy v roku 1962. Biden pritom vlani varoval, že priama konfrontácia NATO a Ruska by viedla k tretej svetovej vojne.



Invázia Ruska na Ukrajinu vzbudila obavy z obnovenia ruskej agresie na východnom krídle NATO. V reakcii na inváziu požiadali o vstup do NATO vlani aj Švédsko a Fínsko, ktoré sa v apríli stalo najnovším členom Aliancie.



Putin pritom v rozhovore vstup Fínska, s ktorým zdieľa 1340 kilometrov dlhé hranice, kritizoval. Rusko bude podľa neho na tento krok navyše reagovať vytvorením nového vojenského okruhu na severovýchode krajiny.



"(Západ) vtiahol Fínsko do NATO. Mali sme s nimi nejaký spor? Všetky spory vrátane územných z polovice 20. storočia, sú dávno vyriešené... Žiadne problémy tam neboli, no teraz budú, pretože tam vytvoríme Leningradský vojenský okruh a sústredíme tam určité množstvo vojenských jednotiek," vyhlásil ruský prezident.