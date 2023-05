Putin o gruzínskych protestujúcich: Zbláznili sa

Moskva 27. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril v piatok svoje prekvapenie nad protikremeľskými protestami v Gruzínsku, ktoré vypukli po tom čo Rusko obnovilo s kaukazskou krajinou letecké spojenie. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Desiatky Gruzíncov protestovali minulý týždeň pred letiskom v hlavnom meste Tbilisi v čase, keď na ňom pristálo po prvýkrát od roku 2019 ruské dopravné lietadlo.



"Úprimne, bol som úplne prekvapený tou reakciou," Putin uviedol na stretnutí s podnikateľmi. "Myslel som si, že všetci povedia: vďaka, skvelé. Ale nie, namiesto toho tu bol okolo danej záležitosti úplne nepochopiteľný rozruch."



"Keď sa na to pozerám stadiaľto, vravím si: zbláznili sa. Nie je vôbec jasné, čo sa tam deje," vyhlásil.



Agentúra AFP pripomenula, že Rusko napadlo Gruzínsko v krátkej no intenzívnej vojne v roku 2008 a v kaukazskej krajine dodnes panujú silné protiruské nálady.



Rusko zakázalo akúkoľvek lety do Gruzínska v roku 2019 v rámci svojej reakcie na protimoskovské protesty v Tbilisi. Avšak tento mesiac Putin zákaz prekvapujúco zrušil a zaviedol i 90-dňový bezvízový režim pre gruzínskych občanov.



Ruský prezident dodal, že Moskva nebude zasahovať do gruzínskej vnútroštátnej politiky. "Čo sa deje v ich krajine sa nás netýka," uviedol.



Demonštranti v Tbilisi minulý týždeň držali v rukách transparenty s nápismi "Nie ste tu vítaní" a "Rusko je teroristický štát".