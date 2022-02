Putin o útoku na Ukrajinu tvrdí, že Rusko nemalo na výber

Moskva 24. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že kroky Ruska na Ukrajine sú vynúteným opatrením, Moskva - podľa jeho slov - nemala inú možnosť.



"Najdôležitejšie je, aby bolo jasné toto: to, čo sa deje (na Ukrajine), je nevyhnutné opatrenie. Jednoducho nám nedali šancu konať inak," povedal Putin počas štvrtkového stretnutia so zástupcami podnikateľských kruhov. Informoval o tom spravodajský web Meduza.io.



Putin zároveň zdôraznil, že na bezpečnostné riziká, ktoré pre Rusko vznikli, nebolo možné reagovať inými prostriedkami. Všetky pokusy o eliminovanie alebo redukciu týchto rizík boli neúspešné, tvrdil Putin.



Dodal, že aj preňho to bolo prekvapujúce. "Aby som pravdu povedal, dokonca sa čudujem, že sme sa neposunuli ani o milimeter ani v jednej veci (okruhu tém rokovaní). Opakujem: ide o vynútené opatrenie, pretože nám mohli vytvoriť také riziká, že je ťažko povedať, ako by naša krajina (vôbec) existovala".



Putin vo štvrtok ráno oznámil začiatok špeciálnej vojenskej operácie v Donbase. Na Ukrajine bolo v súvislosti s tým vyhlásené stanné právo.



V priebehu prvého dňa svojej operácie na Ukrajina ruská armáda podľa tvrdenia ruského ministerstva obrany zničila 74 objektov vojenskej infraštruktúry Ukrajiny vrátane 11 letísk a námornej základne.



Putin v príhovore, ktorým oznamoval vyhlásenie vojny, uviedol, že vojenské akcie Ruska sú namierené "proti tým, ktorí si vzali Ukrajinu a jej ľud za rukojemníkov". Povedal tiež, že cieľom je "denacifikácia a demilitarizácia" Ukrajiny. Deklaroval, že režim v Kyjeve pácha genocídu na východe krajiny a že spravodlivosť a pravda sú na strane Ruska. Tvrdil aj to, že zodpovednosť za krv bude na rukách Ukrajincov a že Rusko nemá v pláne okupovať územie Ukrajiny.