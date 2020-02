Putin obhajuje zásahy Národnej gardy voči sympatizantom opozície

Moskva 26. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu obhajoval príslušníkov ruskej Národnej gardy za ich zásahy počas zhromaždení sympatizantov opozície, ktoré sa počas leta minulého roku konali v Moskve. Putin naďalej trvá na tom, že použitie sily proti demonštrantom bolo opodstatnené.



Putinove výroky zazneli v rozhovore pre agentúru TASS a sú reakciou na obvinenia, že Národná garda - založená v roku 2016 a podriadená priamo ruskému prezidentovi - použila pri potlačovaní protestov v minulom roku brutálnu silu a taktiku.



"Plnia si svoje povinnosti," povedal Putin s tým, že ho pobúrili výzvy na zabitie detí príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktoré sa objavili po násilnostiach sprevádzajúcich vlani v lete protivládne demonštrácie.



V rozhovore pre TASS Putin vyhlásil, že na túto tému "nemožno žartovať". Pripomenul, že príslušníci Národnej gardy chránia krajinu a spoločnosť a vyhrážky voči nim môžu celkovú situáciu "rozkolísať".



Uviedol tiež, že nemožno pripustiť, aby počas mítingov a verejných zhromaždení dochádzalo k incidentom a potýčkam.



Dodal, že "obuškom nikto nikoho nemláti len tak". Vyhlásil, že ak ľudia konajú podľa zákona, potom ich polícia bude chrániť. Upozornil však tiež, že občania na zhromaždeniach by mali konať v rámci zákona a nedopustiť, aby došlo k "pogromom".



"Dnes hodil fľašu, zajtra vezme stoličku a potom bude rozbíjať autá. Toto nemožno dovoliť, takto sa zvlčiť," zhrnul Putin.



Putin odpovedal aj na otázku týkajúcu sa "zraniteľnosti a krehkosti" policajtov, ktorí počas protestov z vlaňajšieho leta hlásili zranenia po ľahkom fyzickom kontakte s demonštrantom či po zásahu prázdnou plastovou fľašou. Mnoho ľudí za to zadržali a následne aj za násilie voči polícii odsúdili na pokuty či dokonca tresty odňatia slobody.



Ruský prezident vo svojej odpovedi uviedol, že policajti a gardisti "sú zraniteľní a bojácni, plnia si svoje povinnosti a musia to robiť. Zajtra pôjdu pod paľbu, do vojenských operácií."



Putin zároveň vyzdvihol rolu, akú zohrali protesty aktivistov a občianskej spoločnosti v prípade novinára Ivana Golunova, ktorému policajti pri zatýkaní v lete 2019 podhodili drogy a následne ho obvinili z pokusu o obchodovanie s nimi.



Ako pripomenula agentúra AFP, v rámci vyšetrovania okolností Golunovovho zatknutia v januári zadržali a vypočúvali piatich bývalých policajných dôstojníkov, ktorí sú podozriví zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.



Rozhovor s Putinom zverejnili v čase, keď ruská opozícia na sobotu pripravuje pochody, ktorými si chce uctiť pamiatku pred piatimi rokmi zavraždeného opozičného politika Borisa Nemcova a súčasne protestovať proti Putinovým plánom na zmeny v ústave. Podľa kritikov by tieto zmeny Putinovi mohli pomôcť zostať pri moci na neurčito.