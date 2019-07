V. Putin: Obvinenia zo zasahovania do volieb v USA sú preč

Sankcie uvalené v tejto súvislosti na Moskvu však stále zostávajú v platnosti.

Rím 4. júla (TASR) - Obvinenia voči Rusku z údajného zasahovania do vnútorných záležitostí Spojených štátov boli stiahnuté, ale sankcie uvalené v tejto súvislosti na Moskvu stále zostávajú v platnosti. V predvečer oficiálnej návštevy Talianska to v rozhovore pre denník Corriere della Sera vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin.



"Vrcholom absurdnosti bolo obvinenie Ruska zo zasahovania do amerických (prezidentských) volieb. Dobre vieme, ako sa to celé skončilo - ničím. Závery Muellerovej komisie o absencii takejto konšpirácie sú pochopiteľné; nebolo totiž možné nájsť fakty, pretože jednoducho neexistujú. Sankcie uvalené na našu krajinu pod zámienkou týchto obvinení však zostávajú stále v platnosti," povedal Putin.



Šéf Kremľa dodal, že Moskva má záujem o obnovenie plnoformátovej interakcie medzi Ruskom a EÚ, o zachovanie mieru, bezpečnosti a stability európskeho svetadielu. "Sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu so všetkými politickými silami, ktoré dostali mandát od európskych voličov," zakončil ruský prezident, ktorého citovala agentúra TASS.



Putin sa počas svojej štvrtkovej jednodňovej návštevy Talianska stretne s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom, premiérom Giuseppem Contem a bývalým talianskym premiérom Silviom Berlusconim.



Zúčastní sa aj na zasadnutí Fóra rusko-talianskeho dialógu občianskej spoločnosti. Ešte predtým navštívi Vatikán, kde má na programe stretnutie s pápežom Františkom.