Putin obvinil Kyjev zo zdržovania mierových rozhovorov

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok obvinil Kyjev z pokusov o zdržovanie mierových rokovaní s Moskvou. Povedal to v telefonáte nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi a dodal, že Rusko je stále pripravené hľadať spôsoby riešenia situácie. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Nemecký kancelár v takmer hodinovom telefonáte s ruským prezidentom zdôraznil, že je potrebné zlepšiť humanitárnu situáciu na Ukrajine a čo najskôr dosiahnuť pokrok v hľadaní diplomatického riešenia, informuje agentúra Reuters.



Kremeľ po telefonáte uviedol, že "Kyjev sa všetkými možnými spôsobmi snaží oddialiť rokovania a predkladá stále viac a viac nerealistických návrhov". Putin zdôraznil, že ruské jednotky robia "všetko, čo je v ich silách", aby na Ukrajine zachránili civilistov, a to aj prostredníctvom poskytnutia humanitárnych koridorov. Kremeľ informoval, že vo štvrtok bolo z mesta Mariupol evakuovaných 43.000 ľudí.



Vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že ruská delegácia vkladá veľa energie do rozhovorov o možnej mierovej dohode s Ukrajinou. Tvrdil, že ruská delegácia je pripravená pracovať na mierovej dohode nepretržite, avšak dodal, že "podobnú horlivosť" na ukrajinskej strane nevidí.



V dôsledku ruskej invázie utiekli z Ukrajiny už tri milióny ľudí. Ukrajinskí predstavitelia vyjadrili nádej, že vojna by sa mohla skončiť do mája.