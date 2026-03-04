Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Putin obvinil Ukrajinu z útoku na ruský tanker v Stredomorí

.
Ruský prezident Vladimir Putin (vpredu) vstupuje do sály, kde sa stretne s maďarským ministrom zahraničných vecí Petrom Szijjartom v Senátnom paláci Kremľa v Moskve, streda, 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Tanker sa potopil v Stredozemnom mori, v oblasti medzi pobrežím Líbye a Maltou, po tom, čo v utorok večer vydal tiesňové volanie po „náhlych výbuchoch".

Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za incident, pri ktorom sa tento týždeň pri pobreží Líbye potopil ruský tanker. Informovala o tom agentúra AFP.

Ide o teroristický útok. Nie je to prvýkrát, čo sa stretávame s niečím podobným,“ povedal Putin reportérovi ruskej štátnej televízie.

Tanker sa potopil v Stredozemnom mori, v oblasti medzi pobrežím Líbye a Maltou, po tom, čo v utorok večer vydal tiesňové volanie po „náhlych výbuchoch“. Na palube lode bolo 30 členov posádky, všetko ruskí občania. Zachrániť sa ich podarilo vďaka koordinovanému úsiliu maltských a ruských záchranných zložiek.

Ruské ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že na ruskú loď na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) v Stredozemnom mori zaútočil ukrajinský námorný dron - útok údajne podnikol z pobrežia Líbye. Ruské ministerstvo označilo tento incident za „čin medzinárodného terorizmu a pirátstva“.

Podľa údajov Ruského námorného registra lodí bol tanker vyrobený v roku 2003 a registrovaný v čiernomorskom prístave Soči.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?