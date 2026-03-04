< sekcia Zahraničie
Putin obvinil Ukrajinu z útoku na ruský tanker v Stredomorí
Tanker sa potopil v Stredozemnom mori, v oblasti medzi pobrežím Líbye a Maltou, po tom, čo v utorok večer vydal tiesňové volanie po „náhlych výbuchoch".
Autor TASR
Moskva 4. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za incident, pri ktorom sa tento týždeň pri pobreží Líbye potopil ruský tanker. Informovala o tom agentúra AFP.
„Ide o teroristický útok. Nie je to prvýkrát, čo sa stretávame s niečím podobným,“ povedal Putin reportérovi ruskej štátnej televízie.
Tanker sa potopil v Stredozemnom mori, v oblasti medzi pobrežím Líbye a Maltou, po tom, čo v utorok večer vydal tiesňové volanie po „náhlych výbuchoch“. Na palube lode bolo 30 členov posádky, všetko ruskí občania. Zachrániť sa ich podarilo vďaka koordinovanému úsiliu maltských a ruských záchranných zložiek.
Ruské ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že na ruskú loď na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) v Stredozemnom mori zaútočil ukrajinský námorný dron - útok údajne podnikol z pobrežia Líbye. Ruské ministerstvo označilo tento incident za „čin medzinárodného terorizmu a pirátstva“.
Podľa údajov Ruského námorného registra lodí bol tanker vyrobený v roku 2003 a registrovaný v čiernomorskom prístave Soči.
