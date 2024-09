Putin obvinil USA z podnecovania pretekov v zbrojení

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil v utorok Spojené štáty z podnecovania pretekov v zbrojení a zo snahy narušiť bezpečnostnú architektúru v ázijsko-tichomorskom regióne. Šéf Kremľa to uviedol počas príhovoru na úvod najväčších ruských námorných manévrov od čias Sovietskeho zväzu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



"Svojím agresívnym konaním sa snažia USA dosiahnuť citeľnú prevahu a tým rozbiť zložitú bezpečnostnú architektúru a rovnováhu síl v ázijsko-tichomorskom regióne. V skutočnosti Spojené štáty podnecujú preteky v zbrojení," uviedol Putin. Zároveň obvinil Spojené štáty a ich spojencov z toho, že sa pripravujú rozmiestniť v tejto časti sveta rakety s krátkym a stredne dlhým dosahom.



Spojené štáty sa podľa šéfa Kremľa tiež snažia posilniť svoju vojenskú prítomnosť pri ruských hraniciach. "Pod zámienkou boja proti údajnej ruskej hrozbe a potláčania Číny posilňujú USA a ich satelity vojenskú prítomnosť v blízkosti západných hraníc Ruska, v Arktíde a ázijsko-tichomorskom regióne," povedal. Dodal, že Spojené štáty sa snažia za každú cenu udržať svoju vojenskú a politickú prevahu vo svete.



Putin počas príhovoru označil ruské strategické manévre s názvom Oceán-2024, ktoré sa začali v utorok, za najrozsiahlejšie cvičenia tohto druhu za uplynulých 30 rokov. Uviedol, že ich cieľom je preveriť "bojovú pripravenosť". "Rusko musí byť pripravené na akýkoľvek vývoj situácie," cituje Putina agentúra AFP.



Námorné cvičenia Oceán-2024 budú prebiehať v Tichom a Severnom ľadovom oceáne, Stredozemnom, Baltskom a Kaspickom mori. Trvať budú do 16. septembra a zapojí sa do nich viac ako 400 vojnových lodí, ponoriek a podporných plavidiel, 120 lietadiel a vrtuľníkov a 90.000 členov vojenského personálu.



Ruský námorný veliteľ Alexandr Moisejev uviedol, že do cvičení sa zapoja aj štyri čínske plavidlá a 15 lietadiel. Podľa čínskej agentúry Sin-chua chce Peking takto prehĺbiť "úroveň strategickej koordinácie medzi čínskou a ruskou armádou a posilniť ich schopnosť spoločne reagovať na bezpečnostné hrozby".