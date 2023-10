Putin obvinil Západ i Ukrajinu z podnecovania nepokojov v Machačkale

Moskva 30. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok obvinil Spojené štáty z organizovania "smrtiaceho chaosu" na Blízkom východe. Za nedeľajšie protiizraelské nepokoje na letisku v Machačkale podľa neho môže Západ i Ukrajina. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



"Kto organizuje tento smrtiaci chaos a kto z neho profituje, je podľa mňa dnes už zrejmé... Sú to súčasné vládnuce elity USA a ich satelity, ktoré najviac profitujú z nestability sveta," povedal Putin.



V televíznom vyhlásení adresovanom ruskej Bezpečnostnej rade, vláde i šéfom orgánov činných v trestnom konaní Putin zároveň obvinil Západ i Ukrajinu, ktorej približne pätinu územia obsadili ruské sily, z podnecovania protiizraelských nepokojov v Machačkale, kde dav ľudí vtrhol v nedeľu na letisko a zjavne mal v úmysle zaútočiť na židovských pasažierov vracajúcich sa z Izraela.



"Udalosti v Machačkale včera večer boli podnietené aj prostredníctvom sociálnych sietí, v neposlednom rade z Ukrajiny, a to rukami agentov západných špeciálnych služieb," vyhlásil Putin s tým, že došlo k pokusom o destabilizáciu ruskej spoločnosti.



V tejto súvislosti zároveň vyzval ruské úrady i šéfov regiónov, aby prijali "rázne opatrenia na ochranu ústavného poriadku Ruska, práv a slobôd ruských občanov i medzietnickej a medzináboženskej harmónie".



Agentúra AFP pripomína, že Moskva pravidelne obviňuje z domácich nepokojov vonkajšie - väčšinou západné - sily.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller v pondelok označil za "absurdné" obviňovať Ukrajinu z podnecovania nepokojov v Rusku. Podľa Bieleho domu nedeľňajšie násilné protesty v Machačkale pripomínali pogromy proti Židom.



"Niektorí ľudia to budú porovnávať s pogromami z konca 19. a začiatku 20. storočia a domnievam sa, že je to pravdepodobne výstižný popis," uviedol hovorca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Odmietol tiež tvrdenia Putina, že nepokoje podnietila Ukrajina a Západ, a označil ich za "klasickú ruskú rétoriku". "Západ s týmto nemá nič spoločné. Toto je len nenávisť, bigotnosť a zastrašovanie, jednoducho a proste," podotkol Kirby.