Putin obvinil Západ, že sa snaží roztrhať Rusko

Moskva 25. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval Západ za pokus "roztrhať" Rusko. Vyplýva to zo zverejnenej časti rozhovoru, ktorý odvysiela štátna televízia Rossija 1 neskôr v nedeľu. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Jadrom toho všetkého je politika našich geopolitických protivníkov, ktorých cieľom je roztrhať Rusko, historické Rusko," povedal Putin. "Vždy sa snažili 'rozdeľovať a panovať'... Naším cieľom je niečo iné - zjednotiť ruský ľud," dodal ruský prezident.



"Sme pripravení rokovať so všetkými zainteresovanými o prijateľných riešeniach, ale je to na nich - my nie sme tí, ktorí odmietajú rokovať, oni áno," povedal Putin v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija 1.



Vyhlásil tiež, že ruské sily zničia najpokročilejší americký systém protivzdušnej obrany Patriot. "Samozrejme, že to zničíme, na 100 percent!" povedal Putin.



USA v stredu oznámili, že Ukrajine poskytnú na obranu pred ruskou agresiou systémy Patriot v rámci balíka pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov. Putin to vo štvrtok označil za "predlžovanie konfliktu".