Putin obviňuje krajiny Západu z prenasledovania ruských novinárov

Moskva 2. septembra (TASR) - Západ otvorene prenasleduje ruských novinárov, vyhlásil v pondelok prezident Vladimir Putin. Moskva preto pred nedávnom zakázala vstup do krajiny desiatkam amerických novinárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Západ, ktorý sa považuje za štandard slobody, začal otvorene prenasledovať ruských novinárov, aby sa tak ukryl pred nepohodlnými faktami," povedal Putin v rozhovore pre mongolské noviny Onoodor v predvečer svojej návštevy krajiny. "Jedinou požiadavkou je dodržiavanie ruských právnych predpisov," uviedol ruský prezident a dodal, že "zahraniční korešpondenti akreditovaní v našej krajine, by to mali chápať".



Moskva v stredu oznámila, že zakázala vstup do krajiny 92 občanom USA vrátane novinárov, právnikov a vedúcich predstaviteľov vojensko-priemyselných firiem, ktoré označila za kľúčové. Urobila tak v reakcii na "rusofóbny" postoj Washingtonu.



Reuters pripomína, že opatrenia nadväzujú na potláčanie nezávislých médií a nesúhlasu ľudí v Rusku, ktoré zosilnelo po začiatku invázie na Ukrajine vo februári 2022. Putin aj napriek tomu označuje média v Rusku za slobodné.



Moskva častokrát obviňovalo západné krajiny zo zavádzania nespravodlivých obmedzení pre ruské médiá v zahraničí vrátane štátnych spravodajských agentúr. Putin pre mongolské noviny uviedol, že ruskí novinári sa stretávajú s "priamou cenzúrou" v takmer všetkých krajinách Západu.



"Jediné, čo naše médiá robia je, že presvedčivo sprostredkúvajú ruský pohľad na súčasné moderné problémy a procesy vo svete," tvrdí Putin.



V máji ruský parlament schválil návrh zákona, ktorý dáva prokurátorom právomoc zatvoriť kancelárie zahraničných médií, ak sa niektorá zo západných krajín správa "nepriateľsky" voči médiám Ruska.



Washington ešte v máji uvalil sankcie na niektoré ruské štátne televízne stanice, ktoré podľa neho šírili dezinformácie na podporu ruskej vojny na Ukrajine.