Putin očakáva od stretnutia s Bidenom obnovenie kontaktov

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin 22. marca 2021./span> Foto: TASR/AP

Moskva 13. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin očakáva, že na budúcotýždňovom stretnutí so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Ženeve obnoví osobné kontakty a nadviaže dialóg o otázkach spoločného záujmu. Uviedol to podľa agentúry TASS v rozhovore pre reláciu "" televízie Rossija-1, ktorej ukážky zverejnila stránka smotrim.ru." odpovedal Putin na otázku, aké má očakávania od vrcholnej schôdzky.Za oblasti spoločného záujmu Putin považuje strategickú stabilitu, tému regionálnych konfliktov, opatrenia na ochranu prírody a všeobecne ochranu životného prostredia v globálnom meradle a hospodársku spoluprácu. "" uviedol Putin.Podľa Putina existujú spoločné záujmy aj v ekonomických otázkach. "" spýtal sa Putin.Moskva podľa šéfa Kremľa "" k zhoršeniu vzťahov s USA v otázkach bezpečnosti. Ako príklad uviedol takzvané červené čiary, týkajúce sa rozmiestnenia bojových útočných systémov. "" konštatoval Putin.Ocenil však, že nová americká administratíva pod vedením Bidena ako prvý krok predĺžila zmluvu START III o jadrovom odzbrojení medzi USA a Ruskom. Neurobilo sa to hneď na začiatku, ale až na základe analýzy situácie vo svete a v našich vzťahoch, čo Putin označil za "" prezidenta Bidena.