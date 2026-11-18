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Putin očakáva od summitu s Trumpom a Si Ťin-pchingom veľký prínos
Ruský prezident poukázal na to, že aj v zložitých geopolitických podmienkach funguje na medzinárodnej scéne stabilne zahraničnopolitická spolupráca týchto dvoch členských štátov OSN s právom veta.
Autor TASR
Šen-čen 18. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podľa svojich slov vkladá veľké nádeje do prvého spoločného stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom v juhočínskom meste Šen-čen. V prejave na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) povedal, že od štvrtkových rokovaní očakáva „veľký prínos“, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Cieľom stretnutia prezidentov by malo byť vyváženie politických, hospodárskych a bezpečnostných záujmov týchto troch štátov prostredníctvom hľadania kompromisov.
Putin odmietol „štátny egoizmus“ a „fragmentáciu svetovej ekonomiky“, pričom vyzval štáty na spoluprácu. Musí ísť o „partnerstvo namiesto izolácie a o dialóg namiesto ultimát“, povedal šéf Kremľa pred Trumpovým príchodom. Zároveň opäť kritizoval sankcie Západu voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Aj počas následného bilaterálneho stretnutia s čínskym prezidentom Putin zdôraznil cieľ, ktorým je vybudovať „spravodlivejší systém svetového poriadku“. Ruský prezident poukázal na to, že aj v zložitých geopolitických podmienkach funguje na medzinárodnej scéne stabilne zahraničnopolitická spolupráca týchto dvoch členských štátov OSN s právom veta.
Obaja lídri počas spoločného stretnutia vyzdvihli pozitívny vývoj ich partnerstva. „Sme veľmi radi, že sme tu medzi priateľmi,“ konštatoval Putin, ktorý podľa agentúry TASS označil čínskeho prezidenta za „svojho dobrého priateľa“.
Cieľom stretnutia prezidentov by malo byť vyváženie politických, hospodárskych a bezpečnostných záujmov týchto troch štátov prostredníctvom hľadania kompromisov.
Putin odmietol „štátny egoizmus“ a „fragmentáciu svetovej ekonomiky“, pričom vyzval štáty na spoluprácu. Musí ísť o „partnerstvo namiesto izolácie a o dialóg namiesto ultimát“, povedal šéf Kremľa pred Trumpovým príchodom. Zároveň opäť kritizoval sankcie Západu voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Aj počas následného bilaterálneho stretnutia s čínskym prezidentom Putin zdôraznil cieľ, ktorým je vybudovať „spravodlivejší systém svetového poriadku“. Ruský prezident poukázal na to, že aj v zložitých geopolitických podmienkach funguje na medzinárodnej scéne stabilne zahraničnopolitická spolupráca týchto dvoch členských štátov OSN s právom veta.
Obaja lídri počas spoločného stretnutia vyzdvihli pozitívny vývoj ich partnerstva. „Sme veľmi radi, že sme tu medzi priateľmi,“ konštatoval Putin, ktorý podľa agentúry TASS označil čínskeho prezidenta za „svojho dobrého priateľa“.