Putin ocenil pozitívny vývoj vzťahov Ruska a Iránu

Samarkand 15. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na štvrtkovom stretnutí s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím v Uzbekistane ocenil pozitívny vývoj vzťahov oboch krajín. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



"Na bilaterálnej úrovni sa spolupráca (s Iránom) vyvíja pozitívne," vyhlásil Putin, ktorý sa s Raísím stretol na okraj 22. summitu lídrov Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO) v meste Samarkand. AFP v tejto súvislosti konštatuje, že Moskva sa usiluje toto podujatie využiť na to, aby ukázala, že napriek ofenzíve na Ukrajine nie je medzinárodne izolovaná.



Raísí zdôraznil, že Irán je "seriózne odhodlaný rozvíjať bilaterálne strategické vzťahy s Ruskom v oblasti politiky, ekonomiky, obchodu a vzdušného priestoru." Raísí na margo amerických sankcií voči Rusku a Iránu poznamenal, že to len posilní vzťah oboch krajín. Dodal, že Američania si mylne myslia, že nejakú krajinu dokážu zastaviť tým, že na ňu uvalia sankcie.



"Robíme všetko pre to, aby sa Irán stal riadnym členom SCO," uviedol Putin. Irán je momentálne jedným zo štyroch pozorovateľských krajín SCO. O plné členstvo v SCO, kam patria Čína, Rusko, India, Pakistan a štyri postsovietske stredoázijské štáty, požiadal Teherán v roku 2008. Jeho žiadosť však zabrzdili sankcie, ktoré OSN a USA zaviedli v súvislosti s iránskym jadrovým programom.



AFP vysvetľuje, že viacerí členovia SCO nechceli medzi seba prijať krajinu, ktorá čelí medzinárodným sankciám. Táto situácia však v súčasnosti platí aj pre Rusko, ktoré vedie ofenzívu proti Ukrajine, dodáva AFP.



Putin okrem toho povedal, že rusko-iránska dohoda o strategických vzťahoch je takmer dokončená a Moskva vyšle budúci týždeň do Iránu obchodnú delegáciu.



Išlo o druhé stretnutie Putina a Raísího za posledné dva mesiace po tom, čo šéf Kremľa 19. júla navštívil Teherán.



Putin sa v Uzbekistane vo štvrtok stretol aj s prezidentmi Kirgizska a Turkménska. Uskutočnila sa tiež schôdzka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom, píše AFP.