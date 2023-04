Putin ocenil rozvoj vojenskej spolupráce s Čínou

Moskva 16. apríla (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin sa v nedeľu stretol v Moskve s čínskym ministrom obrany Li Šang-fuom. Na schôdzke bol prítomný bol aj ruský minister obrany Sergej Šojgu, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a RIA Novosti.



Putin a Li Šang-fu vyzdvihli spoluprácu medzi oboma krajinami vo vojenskej oblasti. "Aktívne spolupracujeme prostredníctvom našich rezortov obrany, pravidelne si vymieňame užitočné informácie, kooperujeme v oblasti vojensko-technickej spolupráce a organizujeme spoločné cvičenia, a to na rôznych miestach — na Ďalekom východe, ako aj v Európe, na mori, na súši a vo vzduchu " povedal Putin.



Šéf Kremľa na stretnutí pripomenul aj nedávnu návštevu čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve. Podotkol, že rokovania s ním boli veľmi produktívne, pričom hovorili aj o spolupráci rezortov obrany oboch krajín.



Li Šang-fu zdôraznil, že na svoju prvú návštevu vo svojej funkcii od vymenovania v marci si vybral práve Rusko, aby zdôraznil "osobitnú povahu a strategický význam" rusko-čínskych vzťahov. Moskva a Peking majú podľa neho pevné vzťahy, prevyšujúce spojenectvá z čias studenej vojny. Čínsky minister zároveň uviedol, že tieto väzby nie sú namierené proti tretím krajinám.



Šéf čínskeho rezortu obrany konštatoval, že jeho krajina bude pokračovať v spolupráci s Ruskom na všetkých úrovniach v záujme rozvoja a prosperity celého sveta.



Moskva a Peking v posledných rokoch zintenzívnili spoluprácu s cieľom vyvážiť globálnu dominanciu USA. Od vpádu ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022 sa Čína snaží zaujímať neutrálny postoj k tomuto konfliktu. USA však obvinili Peking, že zvažuje vývoz zbraní do Ruska, čo Čína poprela.



Li Šang-fu sa v Rusku zdrží do 19. apríla. V oficiálnom oznámení o jeho návšteve, vydanom minulý týždeň, sa stretnutie s Putinom nespomínalo.



Agentúra Reuters pripomenula, že na Li Šang-fua sa od roku 2018 vzťahujú sankcie USA za nákup bojových lietadiel a vybavenia od hlavného ruského exportéra zbraní — Rosoboronexportu.