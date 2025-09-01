< sekcia Zahraničie
Putin ocenil snahy Turecka o ukončenie konfliktu na Ukrajine
Rusko vyzvalo Ukrajinu, aby sa v jeho prospech vzdala štyroch regiónov, ktoré už považuje za anektované.
Autor TASR
Tchien-ťin 1. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na pondelkovom stretnutí s tureckým lídrom Recepom Tayyipom Erdoganom v Číne ocenil snahy Turecka o sprostredkovanie prímeria vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Som presvedčený, že osobitná úloha Turecka v týchto otázkach bude aj naďalej žiadaná,“ povedal šéf Kremľa počas rokovaní s Erdoganom na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Putin podotkol, že tri kolá priamych rokovaní s Ukrajinou v Istanbule priniesli istý pokrok v humanitárnej oblasti. AFP pripomína, že schôdzky neposkytli žiadny prelom, no došlo k výmene vojnových zajatcov a tiel zosnulých vojakov. Kyjev obvinil Moskvu, že na rokovania do Istanbulu vyslala nízkopostavených predstaviteľov bez rozhodovacích právomocí.
Rusko vyzvalo Ukrajinu, aby sa v jeho prospech vzdala štyroch regiónov, ktoré už považuje za anektované. Kyjev to označil za neprijateľnú požiadavku. Americký prezident Donald Trump zároveň vyjadril záujem o uskutočnenie stretnutia medzi Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym, no Moskva zdôraznila, že je potrebné najprv vyriešiť kľúčové otázky.
