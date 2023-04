Putin ocenil úsilie Erdogana pri budovaní vzťahov s Ruskom

Istanbul/Moskva 27. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok ocenil úsilie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pri budovaní vzťahov s Ruskom i výstavbe prvej jadrovej elektrárne na juhu Turecka. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Prezident osobne venuje veľkú pozornosť rozširovaniu rusko-tureckých vzťahov," povedal Putin. "S určitosťou tento jeho sklon podporujeme a sme presvedčení, že úzka spolupráca a partnerstvo medzi Ruskom a Tureckom sú vzájomne prospešné," povedal.



Obaja štátnici sa vo štvrtok prostredníctvom videokonferencie zúčastnili na slávnostnom spustení palivových tyčí do reaktora jadrovej elektrárne Akkuyu na juhu Turecka. Postavila ju ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energetiku Rosatom.



Výstavba prvej jadrovej elektrárne v Turecku a s tým spojeného vyspelého technologického odvetia úplne od nuly je podľa Putina presvedčivý príklad, ako veľa Erdogan robí pre krajinu, hospodársky rast a tureckých občanov.



Potvrdil aj pripravenosť Ruska pomôcť pri odstraňovaní následkov februárového zemetrasenia.



Všetky reaktory elektrárne Akkuyu by mali podľa Erdogana byť v prevádzke do roku 2028. "Táto elektráreň bude dodávať desať percent spotreby energie našej krajiny," dodal.



Erdogan pre zdravotné problémy zrušil utorňajšie vystúpenie v televízii a stredajší program v rámci volebnej kampane. Prezidentské voľby v Turecku budú 14. mája.



Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca oznámil, že Erdogan má gastroenteritídu (zápalové ochorenie žalúdka a čriev), jeho stav sa však zlepšuje.