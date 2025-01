Putin ocenil vojaka, ktorý vo virálnom videu zabil Ukrajinca

Moskva 12. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie vojakovi, ktorý vo virálnom videu zabil ukrajinského vojaka v súboji zblízka. Putin udelil desiatnikovi Andrejovi Grigorievovi medailu Hrdina Ruskej federácie za "odvahu a hrdinstvo", uviedol Kremeľ vo vyhlásení. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Ruskí vojenskí blogeri tento mesiac zverejnili video natočené kamerou na prilbe ukrajinského vojaka. Podľa správ ruských a ukrajinských médií však tento záznam pochádza ešte z minulého roka.



Na videu ukrajinský vojak kráča k domu. Následne sa začne prestrelka a Ukrajinec hodí do budovy ručný granát. Po výbuchu z domu vyjde Grigoriev. Obaja muži následne začnú bojovať holými rukami a pomocou nožov.



Prevahu nakoniec získa ruský vojak, ktorý Ukrajinca usmrtí. Ešte pred smrťou však Ukrajinec požiada svojho protivníka, aby ho nechal v pokoji zomrieť a povie "zbohom mama".



Prokremeľské médiá identifikovali ruského vojaka ako Grigorieva z ďalekovýchodnej Jakutskej republiky, v ktorej väčšinu tvorí turkická etnická skupina Jakuti. Ukrajinské médiá identifikovali zabitého vojaka ako Dmytra Maslovského z Odeskej oblasti.



Hlava Jakutskej republiky Ajsen Nikolajev na Telegrame potvrdil, že sa v sobotu osobne stretol s Grigorjevom, pričom vyzdvihol jeho konanie a označil ho za "veľmi skromného". Ako poďakovanie mu podaroval tradičný jakutský nôž. "Ľudia ako on posilňujú naše veľké Rusko," vyhlásil Nikolajev.



AFP pripomína, že ruská vláda sa zamerala na najodľahlejšie a etnicky najrozmanitejšie regióny, kde verbuje vojakov do vojny na Ukrajine. V chudobných ďalekovýchodných oblastiach miestnych mužov motivuje najmä vysokými platmi.