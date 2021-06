Putin odhalil, že dostal Sputnik V, je však proti povinnému očkovaniu

Moskva 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je proti povinnému očkovaniu proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 vo svojej krajine. Zároveň odhalil, že začiatkom tohto roka ho zaočkovali domácou vakcínou Sputnik V. Uviedol to počas každoročného televízneho programu s názvom "Priama linka s Vladimirom Putinom", v ktorom odpovedá na otázky verejnosti.



"Raz som už povedal, ak si na to pamätáte, že nepodporujem povinné očkovanie. A naďalej mám rovnaký názor," zdôraznil podľa agentúry TASS Putin.



K očkovaniu vakcínou Sputnik V uviedol: "Pokiaľ ide o mňa, keď som to urobil, a bolo to vo februári, v skutočnosti boli v obehu dve (vakcíny) – EpiVacCorona z výskumného centra VECTOR v Novosibirsku a Sputnik V, ako viete. Obe sú dobré... Vychádzal som z toho, že musím byť chránený čo najdlhšie, a rozhodol som sa, že si dám Sputnik V," uviedol Putin.



Šéf Kremľa poznamenal, že približne 23 miliónov Rusov bolo už zaočkovaných proti covidu. "Vďaka Bohu v Rusku po očkovaní neboli hlásené nijaké tragické situácie, ako napríklad po použití (vakcín od spoločností) AstraZeneca alebo Pfizer," doplnil Putin.



Ruský prezident doplnil, že úrady v niekoľkých ruských regiónoch zaviedli povinné očkovanie pre určité skupiny občanov, ale striktne v súlade so zákonom. Vysvetlil, že situácii v očkovaní je možné porozumieť, "ak sa obrátime" na zákon z roku 1998, ktorý sa týka imunitnej ochrany obyvateľstva.



"Druhý článok tohto zákona hovorí, že v prípade zvýšenia počtu prípadov – v prípade epidémie v určitých regiónoch Ruska – majú regionálni lídri po odporúčaní zo strany hygienikov právo zaviesť povinné očkovanie pre určité skupiny občanov, najmä z rizikových skupín," uviedol Putin s tým, že tu nedochádza k nejasnostiam a všetci konajú v súlade so zákonom.



Podľa Putina je však nezákonné hroziť prepustením z práce tým zamestnancom, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať kvôli lekárskym kontraindikáciám.



"Priama linka s Vladimirom Putinom" sa v roku 2020 nekonala. V roku 2019 Putin absolvoval tento maratón otázok a odpovedí už po 17. raz; 12-krát ako prezident a štyrikrát ako premiér. Program sa vysiela pravidelne od roku 2001, okrem rokov 2004 a 2012.