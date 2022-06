Putin odmietol Johnsonovo tvrdenie o tom, čo by robil, ak by bol ženou

Ašchabad 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odmietol výrok britského premiéra Borisa Johnsona o tom, že vojna na Ukrajine by sa nezačala, ak by bol Putin ženou. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Chcem len pripomenúť udalosti nedávnej histórie, keď sa (vtedajšia britská premiérka) Margaret Thatcherová rozhodla začať vojenské ťaženie proti Argentíne o Falklandské ostrovy. Rozhodla sa teda žena, že začne vojenskú akciu," povedal šéf Kremľa počas štvrtkovej tlačovej konferencie v Ašchabade.



Reuters pripomína, že Moskva opakovane kritizuje vojenské intervencie Západu v bývalej Juhoslávii, Afganistane či Iraku a snaží sa tak ospravedlniť nevyprovokovanú agresiu voči susednej Ukrajine. Rusko tvrdí, že Západ je imperialistický a pokrytecký. Sám Putin však počas svojej vlády čelil viacerým obvineniam z imperializmu, pretože chcel násilne rozšíriť ruské hranice a vplyv Ruska v bývalom sovietskom priestore. Okrem iného Putin povedal, že by si želal zvrátiť rozpad Sovietskeho zväzu.