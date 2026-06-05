< sekcia Zahraničie
Putin odmietol stretnutie so Zelenským bez pripravenej mierovej dohody
Zelenskyj vo štvrtok adresoval Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Petrohrad 5. júna (TARS) - Ruský prezident Vladimir Putin považuje za nezmyselné stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Vyjadril sa tak v piatok počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Reagoval na Zelenského otvorený list zo štvrtka, v ktorom ho ukrajinský líder vyzval osobné stretnutie s cieľom dohodnúť ukončenie vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nevidím zmysel v stretnutí. Pre ukrajinskú stranu má zmysel len zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. A potrebujeme dohody,“ povedal Putin. „Nech pracujú odborníci, nech vypracujú nejaké riešenia, a potom sa môžeme stretnúť,“ deklaroval.
Zelenskyj vo štvrtok adresoval Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to bezprostredne reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Ruský prezident tiež v piatok vyhlásil, že vojenské operácie sa jedného dňa skončia, avšak až vtedy, keď Rusko dosiahne stanovené ciele.
Agentúra AFP pripomína, že Moskva požaduje kontrolu nad celým východoukrajinským regiónom Donbas, ako aj ďalšie politické a vojenské ústupky zo strany Ukrajiny.
„Nevidím zmysel v stretnutí. Pre ukrajinskú stranu má zmysel len zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. A potrebujeme dohody,“ povedal Putin. „Nech pracujú odborníci, nech vypracujú nejaké riešenia, a potom sa môžeme stretnúť,“ deklaroval.
Zelenskyj vo štvrtok adresoval Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to bezprostredne reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Ruský prezident tiež v piatok vyhlásil, že vojenské operácie sa jedného dňa skončia, avšak až vtedy, keď Rusko dosiahne stanovené ciele.
Agentúra AFP pripomína, že Moskva požaduje kontrolu nad celým východoukrajinským regiónom Donbas, ako aj ďalšie politické a vojenské ústupky zo strany Ukrajiny.