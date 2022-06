Putin odmietol zodpovednosť Ruska za útok na obchodné centrum

Ašchabad 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odmietol v stredu zodpovednosť ruskej armády za pondelňajší raketový útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk, pri ktorom podľa Kyjeva zahynulo najmenej 18 osôb a približne ďalších 60 utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AFP.



"Naša armáda neútočí na civilnú infraštruktúru. Máme všetky spôsobilosti na to, aby sme vedeli, čo sa kde nachádza," povedal šéf Kremľa na tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad. "Nikto z nás nestrieľa len tak, náhodne. Bežne sa to robí na základe údajov tajných služieb o cieľoch a s vysokopresnými zbraňami," povedal ďalej Putin. "Som presvedčený, že tentoraz prebehlo všetko presne takýmto spôsobom," dodal.



Ruské ministerstvo obrany už v utorok vyhlásilo, že ruské sily vykonali v pondelok v Kremenčuku útok na hangáre so zbraňami a muníciu, ktoré Ukrajine dodali Spojené štáty a európske krajiny. Výbuch tam uskladnenej munície viedol podľa ruského rezortu obrany k požiaru v neďalekom obchodnom centre, ktoré však podľa Moskvy nebolo v tom čase v prevádzke.