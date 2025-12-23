< sekcia Zahraničie
Putin odvolal z Prahy veľvyslanca Zmejevského
Autor TASR
Praha 23. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok odvolal veľvyslanca Ruskej federácie v Českej republike Alexandra Zmejevského. Novou veľvyslankyňou bude Anna Ponomarjovová. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
Zmejevskij bol ruským veľvyslancom v ČR od februára 2016. Koncom 90. rokov 20. storočia bol zástupcom stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri Organizácii Spojených národov v New Yorku. Neskôr bol vymenovaný za stáleho predstaviteľa Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, informuje ruský denník Kommersant. Pôsobil aj ako Putinov poradca pre otázky medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu a nadnárodnému organizovanému zločinu.
Na jeho miesto šéf Kremľa vymenoval 54-ročnú Ponomarjovová, ktorá dosiaľ pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa tretieho oddelenia ruského ministerstva zahraničných vecí. To je zodpovedné za vzťahy so strednou Európou.
