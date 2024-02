Putin neprišiel na volebnú debatu, kritika na jeho adresu nezaznela

Moskva/Praha 27. februára (TASR) - Kandidáti prezidentských volieb v Rusku sa v prvej televíznej debate na federálnom kanáli Rossija 1 zdržali kritiky svojho hlavného konkurenta Vladimira Putina, hoci ich moderátor požiadal, aby zhodnotili projekty súčasnej hlavy štátu v oblasti vzdelávania a vedy.



Ako v utorok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), do debaty prišli len dvaja zo štyroch prezidentských kandidátov: Nikolaj Charitonov z Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) a Vladislav Davankov zo strany Noví ľudia.



Prezidentského kandidáta Leonida Sluckého z Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) v debate zastúpil poslanec Štátnej dumy Nikita Berezin.



Úradujúci šéf Kremľa Vladimir Putin sa - už tradične - odmietol zúčastniť na televíznej debate. Jeho hovorca Dmitrij Peskov jeho neúčasť vysvetlil tým, že "prakticky každý (človek) môže denne sledovať Putinove vyjadrenia ku všetkým aspektom života" občanov Ruska.



Putin sa na debatách s protikandidátmi nezúčastnil ešte nikdy, pričom o funkciu hlavy štátu sa uchádza po piatykrát.



Počas vôbec prvej televíznej debaty sa Putinovi konkurenti vyhýbali odpovediam na otázky, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s činnosťou hlavy štátu, konštatovala RFE/RL.



Kanál Rossija 1 zaradí ďalšie - hodinu trvajúce - diskusie do svojho programu aj 27. a 28. februára, ako i 4. a 5. marca.



Televízny kanál Rossija 24 usporiada šesť diskusií: 27., 28., 29. februára a 5., 6., 7. marca s časovým rozsahom 45 minút.



Rádio Rossija, Vesti FM a Majak budú hostiť počas predvolebnej kampane štyri spoločné podujatia: 27., 28. februára a 5., 6. marca. Debaty budú trvať hodinu.



Prezidentské voľby v Rusku sa po prvý raz budú konať počas troch dní – od 15. do 17. marca 2024. Hlasovať sa bude aj v zahraničí, ako aj na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny.



Nezávislí pozorovatelia a odborníci tieto voľby už vopred hodnotia ako neslobodné a nekonkurenčné.



Jediným možným kandidátom, ktorý sa otvorene vyslovil proti Putinovej politike – najmä proti pokračovaniu vojny s Ukrajinou -, bol Boris Nadeždin.



Ústredná volebná komisia (ÚVK) ho však pre chyby v podpisových hárkoch odmietla zaregistrovať ako prezidentského kandidáta. Verdikt ÚVK potvrdil aj Najvyšší súd.