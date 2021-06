Putin opäť poprel účasť Ruska na počítačových útokoch v USA

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden a ruský premiér Vladimir Putin v Moskve. Foto: TASR/AP

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 14. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok pred svojou nadchádzajúcou schôdzkou s prezidentom USA Joeom Bidenom odmietol obvinenia, že Rusko stojí za nedávnymi počítačovými útokmi proti USA. V rozhovore pre televíziu NBC tiež upozornil, že druhá strana nepredložila žiadne dôkazy, ktoré by dokazovali tieto podozrenia.Ruské vedenie podľa Putina zároveň očakáva, že Moskva a Washington budú schopné spolupracovať v boji proti počítačovej kriminalite.citovala NBC slová ruského prezidenta.Podľa médií v USA americká administratíva neverí, že téma hekerského útoku na SolarWinds stratila na aktuálnosti, preto chce Biden o nej rokovať so svojím ruským náprotivkom.Putin v rozhovore oznámil, že otvorený rokovaniam o výmene väzňov s USA, informovala agentúra AFP, podľa ktorej bude osud amerických a ruských občanov väznených v druhej krajiny jednou z tém rokovania prezidentov Ruska a USA na ich schôdzke v Ženeve.Podľa AFP by sa rozhovor o zadržiavaných osobám mal zamerať napríklad na bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, ktorého v Rusku odsúdili na 16 rokov za špionáž. Whelan vyzval Bidena, aby zabezpečil výmenu zajatcov, a v nedávnom rozhovore uviedol, že sa stal obeťouĎalší občan USA, Trevor Reed, bol v roku 2020 odsúdený na deväť rokov väzenia na základe obvinenia z útoku na ruských policajtov, ktorého sa dopustil v stave opitosti.Moskva by zase mohla žiadať vydanie známeho ruského obchodníka so zbraňami, väzneného v USA, Viktora Buta a zmluvného pilota a údajného pašeráka drog Konstantina Jarošenka.V súvislosti so zadržiavanými osobami Putin ubezpečil, že s odsúdeným a väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným sa vo väzení nebude. Putin týmito slovami reagoval na poznámku novinára, podľa ktorého NavaľnyjPutin tiež poprel tvrdenie, že si údajne mohol objednať atentát na Navaľného.uviedol ruský prezident.Podľa agentúry Interfax hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price predtým na brífingu uviedol, že Biden sa venuje téme ochrany ľudských práv a bude o nej rokovať aj počas summitu s ruským prezidentom. Spresnil, že pri dikusii na túto tému pôjde o občanov USA, ako aj vodcu opozície Navaľného.Putinov hovorca Dmitrij Peskov však v rozhovore pre CNN vyhlásil, že Putin počas summitu s Bidenom nemá v pláne diskutovať o Navaľnom.Navaľnyj je od polovice marca v nápravnovýchovnej kolónii č. 2, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Pokrov vo Vladimirskej oblasti, kde si odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher.Začiatkom mája súd v Ruskej federácii odmietol odvolanie Navaľného a uznal za zákonné rozhodnutie súdu nižšieho stupňa, ktorý odmietol konať vo veci vyšetrovania Navaľného možnej otravy z augusta minulého roku.