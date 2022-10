Putin opäť požiadal o odstránenie problémov s čiastočnou mobilizáciou

Petrohrad 10. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok dôrazne požiadal o odstránenie problémov s čiastočnou mobilizáciou ruských záložníkov. Šéf Kremľa to uviedol v Petrohrade počas videokonferencie s gubernátormi viacerých ruských regiónov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Putin v rozhovore s gubernátormi povedal, že problémy s mobilizáciou sa pravdepodobne nahromadili za dlhšie časové obdobie, no ukázali sa až teraz. Nešpecifikoval však, o aké zlyhania ide.



Ruský prezident tak v krátkom časovom horizonte opäť verejne pripustil, že čiastočná mobilizácia, ktorú vyhlásil 21. septembra, neprebieha hladko.



Povolávacie rozkazy mali úrady podľa vyjadrení mnohých Rusov posielať aj nespôsobilým mužom, napísala agentúra Reuters. Tisíce mužov v brannom veku sa po vyhlásení mobilizácie navyše rozhodli opustiť Rusko.



Podľa agentúry AFP povolali úrady vo Volgogradskej oblasti na juhozápade Ruska aj 63-ročného bývalého zamestnanca armády s cukrovkou. Povolávací rozkaz dostalo aj niekoľko ruských študentov. Stalo sa to napriek tomu, že ruský prezident podpísal výnos, podľa ktorého nebudú povolávaní do armády študenti vyšších vzdelávacích inštitúcií.