Moskva/Petrohrad 28. júla (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok zopakoval svoje tvrdenie, že Moskva je pripravená na rokovania s Ukrajinou, no Kyjev ich podľa jeho slov odmieta. V piatok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Šéf Kremľa tak reagoval na vyjadrenie predsedu Komisie Africkej únie (AÚ) Moussu Fakiho Mahamata, ktorý na rusko-africkom summite v Petrohrade vyzdvihol dôležitosť integrity a zvrchovanosti jednotlivých štátov a mierové riešenie ukrajinskej krízy prostredníctvom kompromisu.



Kremeľ dlhodobo deklaruje svoju údajnú ochotu viesť "mierové" rokovania, ale jedine ak Kyjev uzná ruskú okupáciu ukrajinských území.



The Guardian pripomína, že Kyjev neplánuje rokovať s Moskvou, kým sa ruské jednotky, ktoré Ukrajinu vlani vo februári napadli, nestiahnu z ukrajinského územia.



"Pripustiť akékoľvek rokovania s Ruskom teraz, keď je okupant na našej pôde, znamená zmraziť vojnu, zmraziť bolesť a utrpenie," povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na júnovom stretnutí s delegáciou afrických lídrov.



Na summite Rusko-Afrika egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyzval Putina na obnovenie čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz obilia z ukrajinských prístavov. Moskva sa minulý týždeň rozhodla túto dohodu nepredĺžiť. Sísí vyhlásil, že je "nevyhnutné dohodnúť sa" na obnovení dohody.