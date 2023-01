Putin: Operácia na Ukrajine má ukončiť vojnu zúriacu od roku 2014

Petrohrad 18. januára (TASR) - Konanie Ruska na Ukrajine je namierené na zastavenie "vojny", ktorá mnohé roky prebieha na východe Ukrajiny. Vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa šéfa Kremľa sa Moskva dlho snažila vyjednať urovnanie konfliktu vo východoukrajinskom regióne Donbas medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou.



"Rozsiahle bojové operácie s použitím ťažkých zbraní, delostrelectva, tankov a letectva sa v Donbase od roku 2014 nezastavili. Všetko, čo dnes robíme v rámci špeciálnej vojenskej operácie, je snaha túto vojnu zastaviť. To je zmysel našej operácie - ochrániť našich ľudí, ktorí na týchto územiach žijú," povedal Putin na stretnutí s veteránmi v Petrohrade.



Pred vyslaním vojakov sa Moskva podľa Putina snažila vyjednať mier, no "bola podvedená".



Východ Ukrajiny ďalej šéf Kremľa opísal ako "historické územia" Ruska, o ktoré Moskva prišla po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Napriek tomu však musela konať, aby ochránila tamojších ruskojazyčných obyvateľov.



Putin svoje rozhodnutie vyslať na Ukrajinu vojakov vysvetlil vlani 24. februára ako krok na ochranu ruskojazyčných obyvateľov a "demilitarizáciu" a "denacifikáciu" Ukrajiny. Chcel tak zabrániť, aby Ukrajina predstavovala pre Rusko hrozbu. Tieto jeho tvrdenia však odmietla Ukrajina a aj jej západní spojenci, ktorí vojnu považujú za nevyprovokovanú agresiu, pripomína AP.



Putin sa v stredu zúčastnil na stretnutí s veteránmi v Petrohrade pri príležitosti 80. výročia skončenia blokády Leningradu. Nacistické vojská okupovali Petrohrad, nazývaný vtedy Leningrad, 900 dní. Táto blokáda je považovaná za jednu z nesmrteľnejších udalostí druhej svetovej vojny. Zahynulo počas nej približne až milión ľudí, pričom väčšina z nich umrela od hladu.



Putin si v stredu uctil obete blokády položením venca na Piskariovskom pamätnom cintoríne, kde je pochovaný aj jeho starší brat, ktorý počas blokády zomrel ako dieťa.