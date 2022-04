Putin oslávil pravoslávnu Veľkú noc, invázia vstupuje do 3. mesiaca

Moskva 24. apríla (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin sa v noci zo soboty na nedeľu zúčastnil na polnočnej veľkonočnej bohoslužbe v pravoslávnom Chráme Krista Spasiteľa v Moskve. Po boku mu pritom stál moskovský starosta Sergej Sobianin, informovala agentúra Reuters.



Putin slávil pravoslávnu Veľkú noc v čase, keď ruská vojenská agresia voči Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára, vstupuje do tretieho mesiaca. Vyžiadala si už tisíce životov civilistov, spôsobila rozsiahlu devastáciu ukrajinských miest a vyhnala z domovov vyše 12 miliónov Ukrajincov; približne 5,2 milióna z nich utieklo do zahraničia.



Putin oblečený v slávnostnom tmavomodrom obleku, bielej košeli a tmavofialovej kravate držal počas slávnostnej liturgie v ruke zapálenú sviecu a opakovane sa prežehnával. Na zverejnenom krátkom videu vidno, ako vedľa Putina stál v rovnakom oblečení jeho politický spojenec a dlhoročný starosta Moskvy Sobianin.



Bohoslužbu slúžil ako hlavný celebrant patriarcha Kirill, najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyjadruje rozhodnú podporu Putinovej "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine.



Keď Kirill v rámci liturgických úkonov oznámil, že "Kristus vstal z mŕtvych", Putin spolu s ostatnými veriacimi odpovedal "On naozaj vstal".



Niekoľko hodín predtým ruská raketa zasiahla obytnú budovu v juhoukrajinskom prístave Odesa. Pri útoku zahynulo osem ľudí, vrátane trojmesačného dieťaťa, jeho matky a starej matky. Ďalších minimálne 18 obyvateľov utrpelo zranenia, uviedol v sobotu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Patriarcha Kirill v sobotu popoludní na inej veľkonočnej bohoslužbe v Moskve vyjadril nádej, že sa "špeciálna vojenská operácia" Moskvy na Ukrajine rýchlo skončí. Opätovne sa však vyhol jej kritike. Podpora moskovského patriarchu pre ruskú vojenskú agresiu spôsobila rozkol v pravoslávnej cirkvi vo svete, uvádza Reuters.