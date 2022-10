Putin oslavuje sedemdesiatku; Kirill vyzdvihol jeho vládnutie

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok dožil 70 rokov. V deň svojich narodenín sa má zúčastniť na neformálnom summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Petrohrade, niekdajšom hlavnom meste cárskeho Ruska, ktoré je jeho rodiskom, informuje tlačová agentúra Reuters.



Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill vyzval obyvateľstvo, aby sa modlilo za zdravie tohto najdlhšie slúžiaceho najvyššieho predstaviteľa Ruska od čias diktátora Josifa Stalina. Kirill má úzke vzťahy s Putinovou vládou a dlhodobo podporuje konzervatívne hodnoty namiesto tzv. západného liberalizmu.



Kirill vyhlásil, že Putinovi moc nad Ruskom zveril do rúk sám Boh. Patriarcha vyzdvihol šéfa Kremľa za "premenu obrazu Ruska, posilnenie jeho suverenity a obranyschopnosti, ako aj za ochranu jeho národných záujmov". Poprial mu "zdravie, dlhý život, neúnavnú silu a hojnú Božiu pomoc", dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Putin, ktorý sa do čela krajiny dostal v posledný deň roku 1999 po odstúpení Borisa Jeľcina, však v súčasnosti čelí v súvislosti s inváziou na Ukrajinu najväčšej výzve svojho vládnutia; vojna na Ukrajine totiž vyvolala najvážnejšiu konfrontáciu Moskvy so Západom od tzv. kubánskej raketovej krízy z roku 1962.



Kým ústretoví predstavitelia oslavujú Putina ako spasiteľa moderného Ruska, oponenti jeho režimu – napríklad uväznený opozičný líder Alexej Navaľnyj – tvrdia, že Putin vedie Rusko do slepej uličky smerom k záhube a buduje krehký systém "nekompetentných pochlebovačov", ktorý sa nakoniec zrúti.



Putin po nástupe k moci prisľúbil, že ukončí chaos, ktorý zachvátil Rusko po rozpade Sovietskeho zväzu. Jeho priaznivci tvrdia, že zachránil Rusko pred zničením zo strany "agresívneho" Západu. Tvrdia, že po ponížení, ktoré ruská elita utrpela po skončení studenej vojny, si vydobyl späť vplyv na svetovej politickej scéne.