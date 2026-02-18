< sekcia Zahraničie
Putin označil americkú blokádu Kuby za neprijateľnú
Vysokopostavený ruský diplomat minulý týždeň oznámil, že Moskva poskytne Havane pomoc vrátane materiálnej podpory, aby jej pomohla prekonať snahy USA o odstavenie krajiny od dodávok ropy.
Autor TASR
Moskva 18. februára (TASR) - Rusko považuje energetickú blokádu Kuby za „neprijateľnú“, vyhlásil prezident Vladimir Putin na stredajšom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Havany Brunom Rodriguezom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.
Šéf Kremľa na stretnutí kubánskemu ministrovi povedal, že „niečo také neakceptujeme,“ a dodal, že vzťahy medzi obom krajinami sa vyvíjajú pozitívne.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov svojmu rezortnému partnerovi Rodriguezovi na osobitom stretnutí povedal, že Moskva nalieha na Washington, aby nezavádzal úplnú námornú blokádu ostrova a uprednostnil rokovania. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však podľa TASS neskôr ozrejmil, že Rusko a USA o kubánskej otázke nerokovali.
